Клаудии Шиффер нравится быть мамой

На днях фотографы «поймали» знаменитую модель Клаудию Шиффер и дочь легендарного Пола МакКартни, модельера Стеллу МакКартни, гуляющими по парку Лондона, пишет «Комсомольская правда». В минувший понедельник Стелла МакКартни отпраздновала свой 39-й день рождения. А сейчас модельер готовится к рождению четвертого ребенка. Клаудия тем временем родила третьего ребенка в 38 лет. «Раньше я работала каждый день, причем в разных точках мира, - говорит Клаудия. - Считала нормальным работать в выходные, не останавливалась ни на секунду. Но, когда встретила своего мужа, сказал себе: «Больше я не собираюсь работать в выходные!» А когда появились дети, я стала еще бережнее относиться ко времени, которое провожу в семье». «Три ребенка в семье - это вполне достаточно. О четвертом я пока не думаю. Мне нравится быть мамой. Мамой троих детей», - говорит модель.