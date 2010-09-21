Один из лучших парных теннисистов обручился с Мисс Вселенная-2000

Индиец Махеш Бхупатти обручился со своей соотечественницей Мисс Вселенная-2000 актрисой Ларой Датта Один из сильнейших парных теннисистов мира индиец Махеш Бхупатти обручился со своей соотечественницей Мисс Вселенная-2000 актрисой Ларой Датта. “Да, мы с Ларой теперь официально обручены. Церемония прошла в Нью-Йорке на прошлой неделе. Теперь у нас все официально”, - написал Бхупати на своей страничке в сети Twitter. В июле этого года Махеш развелся со своей женой, с которой прожил в браке более шести лет.