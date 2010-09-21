Джордж Клуни познакомился с родителями возлюбленной

Голливудский актер Джордж Клуни посетил виллу родителей своей подружки Элизабет. выходные на итальянском острове Сардиния состоялось знакомство Джорджа Клуни и родителей его девушки Элизабет Каналис, с которой актер встречается с 2009 года. Впрочем, на вилле семейства Каналис парочка провела всего несколько дней, после чего переселилась в отель Villa Las Tronas, где наслаждалась одиночеством на берегу Средиземного моря. Увидев Джорджа Клуни на подходе к родительскому дому Каналис, люди начали выбегать на улицу: «Клуни обступили плотным кольцом, стали просить автографы, - рассказывают очевидцы. - Женщины особое внимание ему уделили, ведь они сходят с ума от актера». Слухи о том, что Клуни и его невеста Элизабет собираются пожениться, ходили давно. Правда, жених и невеста пока не комментируют эти разговоры.