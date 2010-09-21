Стива Джобса допросили по делу о краже

Полиция допросила нескольких руководителей компании Apple, в том числе и председателя совета директоров Стива Джобса, по делу о краже смартфона iPhone 4. Подробности допроса не разглашаются, однако в полиции заверяют, что расследование близится к завершению. Представители Apple также отказались от официальных комментариев. Скандальная история произошла в марте. Один из сотрудников компании потерял iPhone 4 в баре города Сан-Франциско. Каким-то образом он попал в руки студента Брайана Хогана, который продал экспериментальную модель сайту Gizmodo за 5 тысяч долларов. Фотографии смартфона появились в Интернете, после чего Apple обратился в полицию. Теперь студент, который нашел смартфон и не вернул владельцу, должен будет ответить перед законом. Не исключено, что обвинения будут выдвинуты и против Gizmodo, однако авторы блога утверждают, что ничего противозаконного не делали. Невыясненным также остался вопрос, потерял ли сотрудник Apple смартфон, или аппарат был у него украден.