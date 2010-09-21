Бютовец Ляшко ездит на джипе с мигалками

21 сентября 2010, 13:58

Народный депутат от БЮТ Олег Ляшко ездит на «крутом» внедорожнике "Range Rover Vogue". Именно это авто с номерами ВР зафиксировали журналисты неподалеку Верховной Рады. Самого Ляшко в машине не было, однако узнать, кто является ее владельцем, оказалось не сложно. В базе ГАИ зафиксировано, что крутая тачка оформлена на самого Олега Валерьевича Ляшко, 1972-го года рождения, который до избрания депутатом работал редактором газеты "Свобода". Как рассказали в салоне официального дилера "Land Rover" в Украине, такой внедорожник объемом двигателя 4,4 литра выпускался до 2009-го года и стоил от 105 до 120 000 евро. Но есть все основания утверждать, что цена машины Ляшко еще выше. Ведь его "Range Rover" "напичкан" в крутом тюнинговом салоне "Strut". На тюнинг указывает то, что на решетке радиатора вместо значка Land Rover висит значок Strut. В среднем тюнинг "Strut" Range Rover обходится не менее 10 000 долларов. Так, на сайте официального представителя "Strut" в Украине тюнинг Land Rover Range Rover Carbon Windsor 2006-2009 стоит 82 000 гривен. Но и этого Ляшко было мало. Кроме тюнинга, депутат решил незаконно "прикрутить" к своему авто спецсигналы, которые позволяют ему чувствовать себя на дороге VIP-персоной. Самое интересное, что проблесковые маячки в Украине запрещены. Их разрешено устанавливать исключительно для подразделений Госавтоинспекции МВД и Управления государственной охраны Украины. Получить же "мигалки" простому смертному практически нереально - нужно разрешение ГАИ. Проблесковые маячки и номера ВР гарантируют Ляшко практически беспрепятственный проезд по территории Украины. Включив спецсигналы, соратник Тимошенко может спокойно гонять на большой скорости, а все остальные водители должны давать дорогу и бежать на обочину. На вопрос, откуда на его "Range Rover Vogue" появились спецсигналы, БЮТовец сказал: «Вы уверены, что эта информация соответствует действительности? По маячкам ничего по этому поводу сказать не могу. Возможно, есть, возможно, нет». На вопрос «вы не знаете, есть ли проблесковые маячки на машине, которой пользуетесь?», нардеп ответил: «Да, не знаю. Я не в курсе, не заглядывал». «Нет у меня никаких маячков. Если у вас есть другая информация, пожалуйста, покажите», - добавил Ляшко.

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