Ирландскому премьер-министру грозит отставка за пьяное интервью

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн оказался в центре скандала: его обвиняют в том, что он давал интервью в прямом эфире, будучи пьяным. Члены возглавляемой им партии Fianna Fáil требуют провести срочное заседание и поставить вопрос об отставке, передает "Интерфакс". Интервью с главой ирландского правительства состоялось на минувшей неделе после банкета, организованного его партией. Один из оппозиционных политиков, прослушав беседу с Коуэном в прямом эфире, оставил комментарий в Twitter. По его мнению, премьер находится в "каком-то промежуточном состоянии между опьянением и похмельем и был абсолютно безучастным". Противники обвинили премьера в том, что он не смог ясно изложить свою позицию по экономическим вопросам, которые на данный момент крайне важны для Ирландии. Если партия Fianna Fáil примет решение об отставке своего лидера, в Ирландии потребуется провести всеобщие выборы. Между тем сам Коуэн отрицает все обвинения и утверждает, что они просто смехотворны. "Прошу прощения, конечно, нет. Это же смешно. Это чистая ложь", - цитирует его комментарий по этому поводу The Guardian. Отметим, что ирландский премьер не единственный высокопоставленный политик, который во время публичного выступления производил впечатление пьяного. В январе этого года в нетрезвом состоянии на трибуне бельгийского парламента "засветился" министр пенсионного обеспечения страны Мишель Дерден. По свидетельствам нескольких политиков, он приехал на заседание прямо из бара. На трибуну, с которой он должен был докладывать о реформе пенсионной системы, он поднялся нетвердой походкой. Зрелище было замечательное: неожиданные реплики, живая мимика, бурная жестикуляция. Оппозиция юмора не оценила и потребовала отставки министра. Тем более что три года назад Дерден уже успел прославиться своим интервью, данном в изрядном подпитии. А представители министра и вовсе отвергли обвинения в пьянстве, заявив, что Дерден всего лишь выступал в присущем ему стиле и был абсолютно трезв. А для министра финансов Японии Сиоти Накагава появление в пьяном виде на пресс-конференции в Риме в феврале прошлого года обернулось реальной отставкой. Политик выглядел сонным, ронял голову на грудь, говорил невпопад заплетающимся языком. Сам Накагава признает, что употреблял спиртное накануне на вечеринке и в самолете во время 15-часового перелета из Японии в Италию. Он также сообщил, что пригубил вина на обеде перед пресс-конференцией. Однако, как утверждает министр, он "даже не выпил целого бокала". Накагава настаивает, что был простужен и принял поэтому повышенную дозу лекарства, которое могло иметь усыпляющий эффект. При этом он принес свои "глубочайшие извинения японскому народу за беспокойство, доставленное неподобающим видом".