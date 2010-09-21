Тимошенко обещает Януковичу, что яйца во время встречи не пострадают

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко настаивает на неотложной встрече с Януковичем. Причина такой срочности в том, что уже полным ходом идет фальсификация местных выборов, подчеркивает пресс-служба БЮТ. "Относительно условий, которые поставил руководитель Администрации президента Левочкин: чтобы оппозиция была без шашек и без яиц, отвечаем: нам понятен исторический страх Виктора Януковича перед яйцами. Но Левочкину нечего бояться: ни Янукович, ни яйца во время встречи не пострадают", - пообещали в пресс-службе. "А шашки, о которых говорил Левочкин, брать с собой не имеет смысла. Известно, что новая власть играет только в наперстки. Оппозиция хочет, чтобы украинское общество и мировое сообщество еще раз увидели, имеют ли "декларации Януковича" и его "дела" нечто общее между собой для нового президента", - пояснили в БЮТ. "Батькивщина" придет, возможно, с неудобными для президента, но судьбоносными для Украины вопросами. Надеемся, что встреча с оппозицией не будет иметь такую печальную судьбу, как визит представителей прессы к "Межигорье", - отметили там.