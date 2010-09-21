Милевского не накажут за мат в эфире

Руководство киевлян решило не штрафовать Милевского, посчитав, что футболисты "и так сами себя наказали", упустив победу и премиальные Руководство киевского "Динамо" решило не наказывать форварда команды Артема Милевского за нецензурную брань во время интервью после матча Лиги Европы с белорусским БАТЭ. Давая интервью каналу ICTV, Милевский в грубой форме ответил проходившему мимо игроку БАТЭ, назвав того клоуном, сообщает УНИАН. Матч группового турнира Лиги Европы "Динамо" - БАТЭ состоялся 16 сентября в Киеве и завершился со счетом 2:2. Во время интервью Милевский пытался объяснить, почему динамовцам не удалось выиграть, а проходивший мимо резервный вратарь БАТЭ Александр Гутор сказал: "Давай, рассказывай дальше". На это Милевский ответил нецензурной бранью. Руководство киевского "Динамо" решило не штрафовать Милевского, посчитав, что футболисты "и так сами себя наказали", упустив победу и премиальные.