Могилеву дарят не только "Кадиллаки", но и "ВАЗы" с "Ланосами"

В течении 2010 Министерство внутренних дел получило 132 транспортных средства в качестве благотворительной помощи. Об этом говорится в ответе врио директора департамента связей с общественностью МВД Николая Бондарчука на запрос "Украинской правды". Кроме того, МВД приобрело 64 транспортные средства. "Госавтоинспекция получает благотворительную помощь в виде автомобилей от предприятий, учреждений, организаций, меценатов, которые оказывают помощь подразделениям ГАИ для укрепления материально-технической базы органов внутренних дел", - отметил Бондарчук. "В виде благотворительной помощи Госавтоинспекция получала такие марки автомобилей как "Лада", "Дэу", "Шкода", "Фольксваген", "Тойота", "Кадиллак", - сообщил он. В МВД подчеркнули, что "автомобиль "Кадиллак", предназначен для обслуживания иностранных делегаций в формате сотрудничества в сфере охраны общественного порядка". Как известно, ранее депутат от НУНС Геннадий Москаль заявил, что для Могилева купили автомобиль "Кадиллак" ценой свыше миллиона гривен. В МВД заявили, что эта машина была "безвозмездно передана в марте этого года в подразделения милиции Киевщины для обслуживания иностранных делегаций". Вместе с тем Москаль утверждает, что "Кадиллак" министру подарили на день рождения коллеги, скидывались на него деньгами. Депутат также отмечал, что по закону "О милиции" МВД не может получать благотворительную помощь от частных лиц.