У Грищенко подтвердили, что Могилев вот-вот отдаст им Кадиллак

МИД и МВД решают вопрос относительно передачи МИД автомобиля Cadillac Escalade, который находится в распоряжении министра внутренних дел Анатолия Могилева. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров. «Я могу подтвердить, что есть соответствующая договоренность о передаче упомянутого автомобиля в автопарк МИД», - сказал он. Дикусаров также сообщил, что Cadillac Escalade будет использоваться исключительно для обеспечения проведения протокольных и официальных мероприятий. «Сейчас специалисты двух министерств согласовывают вопросы, связанные с передачей упомянутого автомобиля в МИД», - добавил он. Дикусаров также заметил, что были ситуации, когда МИД был вынужден для обеспечения протокольных мероприятий брать автомобили в аренду в Государственном управлении делами. «И определенные расходы, и определенные неудобства в этом есть, поэтому наличие автомобиля подобного класса в автопарке МИД решит неотложные потребности при проведении протокольных и официальных мероприятий», - сказал он. Он также отметил, что парк автомобилей МИД давно не обновлялся, в частности, по его словам, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко пользуется автомобилем «Мерседес», которому 10 лет.