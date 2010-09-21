Янукович открыл новый терминал

1 октября 2010 года на терминал «F» будет переведено около 40% рейсов, обслуживаемых в аэропорту «Борисполь» «Я хочу, в первую очередь, поздравить строителей, которые показали, что в Украине есть профессиональный уровень, отвечающий мировым стандартам», - заявил президент, выступая перед журналистами и сотрудниками аэропорта. По словам Януковича, аэропорт продолжит строительство новых терминалов. «Далее мы будем строить еще несколько терминалов, что сделает «Борисполь» одним из лучших современных аэропортов мира», - пообещал президент. Напомним, строительство терминала «F» в аэропорту «Борисполь» осуществлялось в рамках реконструкция четырех аэропортов в городах, принимающих гостей Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В аэропорту «Борисполь» планируется также строительство терминала «D» площадью около 100 тыс. кв. м. В мае текущего года Кабинет министров Украины утвердил скорректированный титул перрона «F» на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь». Согласно документу, площадь перрона увеличена со 143,95 тыс. кв. м до 151,93 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость проекты выросла на 12,9% – до 335,79 млн грн. Финансирование объекта проводилось за счет государственного бюджета Украины. Ранее министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко прогнозировал, что с 1 октября 2010 года на терминал «F» будет переведено около 40% рейсов, обслуживаемых в аэропорту «Борисполь».