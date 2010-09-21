Свой день рождения Ахметов отметил дома

Сегодня президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов отметил свой 44-й день рождения. Одним из первых поздравил его с торжественной датой Игорь Крутой. Знаменитый композитор и старинный друг Рината Ахметова пожелал ему и всей семье здоровья, и чтобы вся жизнь президента «Шахтера» была, как красивая музыка. «День рождения Ринат Леонидович отметил в Донецке, — поделился с «Сегодня» руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» Руслан Мармазов. — В тесном семейном кругу, среди родных и близких людей. В целом же, поскольку это — будний день, наш президент проведет его в обычном рабочем графике». Самый богатый человек Украины еще ни разу не изменял своей традиции отмечать дни рождения в кругу самых близких ему людей. «Для него это традиционно семейный праздник. И в этом году он тоже будет в кругу семьи, в кругу друзей», — рассказала нам Елена Довженко, пресс-секретарь президента горняков. А в Одессе известный мастер-кукольник Михаил Коломей ко дню рождения Ахметова изваял его куклу — компанию миллиардеру составили Достоевский и некий мыслитель. Композиция называется «Такова жизнь». «21 сентября Ринат Леонидович отмечает день рождения, и это — своеобразный подарок для него. Я попытался совместить несовместимое и нашел точку соприкосновения. Моих героев объединяет мотив игры. Достоевский держит в руках экземпляр своего рассказа «Игрок». Ахметова же я одел в красный свитер с эмблемой ФК «Шахтер» и вложил в его руки мяч», — рассказал нам Коломей.