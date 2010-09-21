Москаль хочет, чтобы и ему Могилев подарил пистолет

21 сентября 2010, 18:00

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Геннадий Москаль обвиняет министра внутренних дел Анатолия Могилева в превышении служебных полномочий. Как сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”, Москаль считает незаконным приказ министра внутренних дел о награждении отличием МВД - именным огнестрельным оружием - граждан, не имеющих отношения к милиции. Москаль требует отмены этого приказа, поскольку он противоречит Закону «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел». Депутат напомнил, что по закону, отличием МВД «Именное огнестрельное оружие» могут быть награждены только лица начальствующего состава милиции. “Могилев издал приказ и превысил свои полномочия, расширив круг лиц, которые могут быть награждены оружием. По мнению Могилева, по его приказу оружие могут легко получить и «другие граждане Украины», даже если это противоречит закону», - заметил депутат. Москаль заметил, что обратился к МВД с просьбой наградить и его огнестрельным оружием. “Хочу, чтобы МВД наградило огнестрельным оружием и меня”, - подчеркнул депутат. Он объяснил, что это необходимо ему для возможности обжалования в суде соответствующего приказа: «У меня уже готово исковое заявление в Окружной административный суд об отмене приказа МВД об оружии. Но согласно Кодексу административного судопроизводства, любой гражданин Украины может обжаловать приказ или другое решение государственного органа при условии, что это задевает его личные интересы. Именно поэтому я обратился в МВД как обычный гражданин Украины - мне нужны формальные основания для обжалования приказа министра МВД, который предусмотрел награждение оружием «и других граждан Украины». “Теперь – наградят ли они меня, откажут ли - любое их решение будет для меня основанием для обращения в суд, поскольку будет задевать мои интересы как гражданина Украины», - объяснил Москаль. Он считает, что у МВД нет никаких оснований отказать ему в награждении, и напомнил статью 24 Конституции, в которой сказано, что все граждане имеют равные права и свободы, равны перед законом и ни у кого не может быть каких-то привилегий. «Если МВД наградило оружием депутатов Саламатина и Забарского, то почему бы им не наградить и меня? По каким таким критериям отбирались эти «другие граждане Украины»? Считаю, что я в должности первого заместителя председателя парламентского Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией тоже сделал немалый вклад в разработку законопроектов, которые улучшают борьбу с преступностью. Так что я ожидаю официального ответа от МВД», - заявил Москаль.

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