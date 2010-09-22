Тимошенко не дала СБУ телефон того, кто ей угрожал

Юлия Тимошенко отказалась предоставлять любую информацию относительно угроз ей по телефону. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Это значительно усложняет осуществление предусмотренных законом сыскных действий", - отметили в спецслужбе. "СБУ еще раз обращается к Тимошенко с просьбой предоставить необходимые показания для установления факта угроз и, в случае его подтверждения, поиска анонима и привлечения его к ответственности", - говорится в заявлении. СБУ отмечает, что обычно устанавливает всех авторов анонимных угроз. Только за август этого года сотрудники СБУ разоблачили 5 "телефонных террористов", а с начала 2010 года - 70. Как известно, на прошлой неделе Тимошенко заявила, что ей звонил неизвестный и угрожал, что она будет "харкать кровью", если еще раз очернит президента Януковича за границей. Президент поручил СБУ проверить эту информацию, и если надо, усилить охрану Тимошенко.