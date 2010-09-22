У Берлускони в молодости был свой гангстер

Итальянский журнал L'Espressо опубликовал неизвестное ранее фото молодого Сильвио Берлускони. Разбирая свой архив и оцифровывая снимки, Альберто Ровери обнаружил фотографию, сделанную в 77-м году. На ней изображен молодой итальянский бизнесмен. Предприниматель сидит, развалившись в кресле в своем кабинете, а за его спиной, на письменном столе, можно увидеть револьвер. В герое сложно узнать молодого Сильвио Берлускони, но это именно он. Фотография была опубликована в итальянском журнале L'Espressо. Принимая решении о публикации архивного снимка, редакция исходила из того, что этот снимок может многое рассказать о мафии 70-годов и о том, как опасно в те годы было заниматься предпринимательством. В статье говорится, что из этой фотографии можно сделать вывод о том, что Сильвио Берлускони умел за себя постоять. Издание также публикует интервью с фотографом Альберто Ровери, который рассказывает об истории снимка. По его словам, лежащий пистолет за спиной своего героя он увидел только после того, как оцифровал снимок, убрал все «шумы» и увеличил фотографию. С будущим премьер-министром Альберто Ровери встречался по заданию редакции. «Когда босс назвал мне имя будущего героя, я удивился и спросил: «А кто это?». И тогда мой босс рассказал, что Берлускони собирается приобрести газету il Giornale и телеканал. Он также добавил, что об этом парне вскоре все будут говорить». По воспоминаниям Ровери фотосессия продолжалась около двух часов. Берлускони попросил секретаря его не беспокоить и даже отказался ответить на телефонный звонок от мэра Милана. Фотограф вспоминает, что после того, как фотосессия была окончена, Берлускони пригласил его вместе пообедать. А перед тем, как выйти из офиса, достал из письменного стола два пистолета: один – для себя, другой – для своего водителя. Заметив удивление на лице фотографа, он просил: «А вы знаете, скольких предпринимателей похищает мафия?». Напомним, что в прошлом году бывший мафиози Гаспаре Мутоло рассказал итальянским журналистам о том, что в 70-х годах сицилийская мафия планировала похитить Сильвио Берлускони. По словам Мутоло, мафией была сформирована группа из 18 человек, которая работала над осуществлением этого плана. Похищение в результате не состоялось, поскольку «сверху поступил приказ этого не делать». В это же время Берлускони нанял Витторио Мангано, одного из членов сицилийской мафии. В обязанности Мангано входила охрана виллы бизнесмена под Миланом. Офис Берлускони не комментируют появление старых фотографий в прессе.