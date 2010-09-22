Жириновский пожелал Лужкову на день рождения уйти в отставку

Заместитель главы Госдумы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал мэра Москвы Юрия Лужкова добровольно уйти в отставку. Об этом политик написал в своем блоге, поздравляя московского градоначальника с днем рождения. «У столичного градоначальника сегодня День рождения. Говорят, что в такой день у человека раскрывается душа. Он становится на год старше, а значит мудрее и благоразумнее. Хотя я понимаю, что тревожное ожидание уголовных дел, громких отставок и массовых финансовых проверок бизнеса Елены Николаевны не позволяют Лужкову в этот торжественный День полноценно почувствовать себя именинником», - пишет политик. Депутат Госдумы отмечает: «По доброй русской традиции в День рождения принято дарить подарки. Мэру Москвы подарком от ЛДПР пусть станет мой искренний прозорливый совет: Юрий Михайлович, сделайте то, чего от вас уже давно ждут - тихо и спокойно напишите заявление об отставке. И тогда этот День Вашего рождения войдет в анналы истории, Вы превратите его в настоящий праздник не только для себя и своей семьи, но и для всех москвичей, всех жителей России». «Пора, пора, Юрий Михайлович! Время уже пришло. Народ этого ждет. Вспомните все сомнительные проекты – свои и Елены Николаевны. Оглянувшись назад с высоты своего возраста, посмотрите, сколько загубленных судеб и растерзанных душ москвичей! Они ждали от вас помощи и поддержки, а в итоге им пришлось доживать свои дни в нищете и смоге. С Днем рождения, дорогой Юрий Михайлович. К сожалению, тысячи москвичей, безвременно ушедших из жизни этим летом, не смогут присоединиться к моим поздравлениям», - резюмировал Жириновский. Напомним, ранее в СМИ писали, что вопрос об отставке мэра Москвы решен окончательно. Согласно источникам, мэр побывал на приеме у одного из руководителей Кремля и получил неделю на решение о добровольной отставке. В правительстве, с руководством которого также поговорил Лужков, предложили в течение двух-трех недель решить, на какую работу он хотел бы перейти.