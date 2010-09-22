Из-за кокаинового скандала Пэрис Хилтон не пустили в Японию

Основанием для отказа во въезде миграционная служба назвала тот факт, что ранее она была признана виновной. в хранении кокаина. Миграционная служба Японии во вторник отказала всемирно известной светской львице Пэрис Хилтон в праве въехать в страну и задержала ее, передает ИТАР-ТАСС. 29-летняя американка прибыла в Токио для организации пресс-конференции, на которой она должна была рассказать о разработанных ею новинках в мире моды, передает AP. Основанием для отказа во въезде миграционная служба назвала тот факт, что ранее она была признана виновной. в хранении кокаина. В настоящее время Пэрис Хилтон находится в помещении иммиграционной службы на территории аэропорта. Пока нет ясности, продолжит ли Хилтон после освобождения свое турне, которое должно включить в себя Индонезию и Малайзию. Несколько дней назад Пэрис Хилтон получила условный срок за хранение кокаина. Также ее обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов и пройти курс лечения. Кроме того, суд постановил, что в случае повторного нарушения закона в течение условного срока ей будет грозить реальное тюремное заключение.