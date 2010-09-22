Путин написал в журнал колонку о том, почему ему нравятся ученые

Премьер-министр РФ Владимир Путин в колонке для журнала Русский пионер объяснил, почему ему нравится общаться с учеными, и рассказал о том, чем ему нравятся "мероприятия с участием фауны" и как решаются в таких случаях вопросы безопасности. Путин пишет, что сейчас недостаточно внимания уделяется людям, которые работают в научной сфере. "Мы с вами крутимся в столичных городах, в этом вертепе нескончаемом, и нам кажется, что мы самые важные люди на Земле. А на самом деле есть нечто гораздо более важное, чем мы с вами. Понять это, как оказывается, несложно. Нужно просто встретиться с ними", - рассказал российский премьер. По его словам, люди, которые изучают природу, историю животного мира - важнее, потому что занимаются вечными вопросами, а "мы занимаемся суетой". "Но самое, может быть, для меня главное в следующем: мне очень приятно видеть, что есть люди, просто порядочные люди, которые не занимаются текучкой, а занимаются серьезным, большим делом и за это ничего себе не клянчат. Это и очень радует, и вызывает у меня сильное уважение. Мне хочется время от времени с такими людьми встретиться и просто с ними поговорить. Это я и делаю", - написал премьер. Глава правительства признался, что ему было очень интересно выйти в море и посмотреть на процесс работы ученых в таких сложных условиях. Он отметил, что после выхода в море в трехбалльный шторм его часто спрашивали о вопросах безопасности. "С одной стороны, вопрос безопасности имеет значение. А с другой, решается он просто. Я решаю, что, как и когда мне делать, а люди, которые за безопасность отвечают, думают, как ее обеспечить. Здесь у каждого своя работа. Никто никому не мешает", - пишет Владимир Путин. Как сообщалось, в конце августа глава правительства РФ посетил Якутию, Камчатку, Хабаровский край, Амурскую область, Забайкалье и Красноярский край, где принял участие в заборе льда с вечной мерзлоты, посетил Южно-Камчатский заказник, уделил особое внимание проблеме браконьерства и помог ученым взять анализы у китов. Отметим, что это уже вторая колонка премьера для журнала Русский пионер. В первой Путин писал о том, почему не надо увольнять людей, а если увольнять, то как, и каким образом он сам это делает.