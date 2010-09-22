ТОП-десять лоббистов Украины возглавили Пинчук и братья Кличко

Тридцать международных экспертов из США, Германии, Дании, Польши, России и Украины определили ТОП-десять лоббистов Украины за границей. Возглавил список бизнесмен Виктор Пинчук, второе место заняли братья Кличко, сообщает Deutsche welle. Возглавил список бизнесмен Виктор Пинчук, который популяризирует Украину с помощью созданного им международного форума Ялтинская Европейская стратегия, кроме того он выступает организатором украинского ланче в Давосе, а также является основателем центра современного искусства Пинчук Арт Центр. Второе место среди ТОП-лоббистов Украины в мире разделили братья Кличко, а тройку лидеров замкнул британский аналитик Джеймс Шерр, который точно и метко комментирует украинские события в зарубежной прессе. Кроме того, в десятку лоббистов Украины вошли писатель и публицист Юрий Андрухович (5-е место) и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко (9-е место). Замыкает ТОП-10 президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Шестое и седьмое места в рейтинге лоббистов Украины разделили американский политолог, советник по вопросам национальной безопасности президента США Джимми Картера (1977-1981) Збигнев Бжезински и президент Польши (1995-2005) Александр Квасневский. На 8-м месте ТОП-10 оказался старший аналитик Европейского Совета по международным отношениям Эндрю Вилсон. В оценивании учитывались три критерия: постоянное привлечение к украинской тематике, упоминание Украины на международных трибунах (во время международных конференций, на страницах зарубежной прессы и т.д.) и содействие европейской интеграции Украины. Директор Института мировой политики Алена Гетьманчук в комментарии Deutsche welle отметила, что украинских политиков в рейтинге лоббистов страны на международной арене эксперты проигнорировали. "Каждый наш политик заинтересован вкладывать средства, чтобы лоббировали его, а не Украину. У нас, к сожалению, нет такого, как в Грузии, где вкладываются огромные государственные средства на выстраивание бренда именно страны", - считает Гетьманчук. Представитель клуба молодых дипломатов Украины Руслан Пейтер убежден, что Украине нужен закон о лоббизме, потому что без правового поля имидж страны в мире страдает.