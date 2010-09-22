Сын Герман не признается, на какие деньги он одевается в Louis Vuitton

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Николай Герман не обнародовал свою декларацию о доходах в обещанный 10-тидневный срок. Так, 3 сентября 2010 журнал "Корреспондент" отправил министру информационный запрос по поводу его декларации. 6 сентября в редакцию поступил факс от Герман, в котором замминистра пообещал обнародовать свою декларацию в 10-дневный срок. "Благодарю Вас за внимание к моей персоне... Я тоже выступаю за то, чтобы в Украине был принят закон о декларации расходов государственных чиновников и политиков. После принятия такого закона каждый гражданин и пресса смогут требовать декларацию расходов. Пока такого закона в Украине, к сожалению, нет ", - написал он. "Относительно моей декларации, которую я ежегодно подаю в налоговые органы, то, идя на встречу Вашим пожеланиям и выступая за расширение свободы прессы в Украине, я опубликую ее на официальном сайте МЧС в десятидневный срок", - сказано в письме Герман. Вместе с тем по состоянию на 21 сентября на сайте МЧС отсутствует информация о декларации замминистра. Как известно, ранее "Украинская правда" писала о роскошном стиле жизни сына Герман, который до назначения в министерство был помощником депутата.