Оксана Григорьева обнародовала переписку с Мелом Гибсоном

Война между Оксаной Григорьевой и Мелом Гибсоном продолжается. Вслед за пьяными телефонными звонками Мела Оксана обнародовала свою электронную переписку с актером и режиссером. Согласно этим документам, 1 марта этого года Мел прислал письмо Оксане, в котором называется себя “чертовым неудачником”. Мел прислал письмо с айфона, и в тексте всячески плакался и каялся из-за того, что два месяца назад ударил возлюбленную. “Я по-настоящему потерял над собой контроль, - написал Гибсон. - Мне отчаянно нужен выход из ситуации. Извини, что тебя это коснулось. Я больше не могу этого выносить… я застрял. Я пытаюсь справиться, но это сильнее меня, и я стал кем-то, кем не хочу быть. Это мой животный крик о помощи. Боль невыносима, и что бы я ни сделал, она все сильнее. Я хочу покоя! Хочу мира. Хочу, чтобы одно сменило другое. Я чертов неудачник”. В этот же день Оксана отправила Мелу письмо, где говорила, что ему не нужно так себя винить,и что она по-прежнему его любит.”Пожалуйста, не мучь так себя, не надо! - написала Григорьева также с айфона. - Ты не сделал ничего такого, за что должен так себя казнить. Ты потрясающий мужчина и всегда останешься таким в моих глазах, и я сделаю все, чтобы Лусия знала об этом. Ты необычный, выдающийся человек. Твой талант говорит громче всяких слов! ты способен снять урок об Иисусе и построить церковь ради него! Ты всего лишь одиночка, но ты сделал это! Это жизненное достижение избранных! Я люблю тебя, это неизменно. Пусть даже тебе это больше не нужно”. После такого пламенного текста, составлять которые нам с вами еще учиться и учиться, Мел написал Оксане с айфона еще одно письмецо, 7 марта: “Сегодня ты оставила меня в состоянии восторга. Извини меня. Думаю, я в процессе саморазрушения и могу восстановиться”. Также Григорьева сообщила, что после 6 января, когда Мел якобы избил ее, он прислал ей сообщение: “Как твой зуб?” А через час написал: “Хочу сказать, что у меня просто нет слов, чтобы извиниться перед тобой”.