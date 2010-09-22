Павел Воля заменит Лию Ахеджакову в Служебном романе-2

Павел Воля сыграет роль секретаря-метросексуала в римейке Служебного романа - в оригинальном фильме Эльдара Рязанова секретаря директора сыграла Лия Ахеджакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании Леополис, выступившей продюсером фильма. Первые 30 минут нового фильма были представлены сегодня в Санкт-Петербурге на Кино Экспо 2010. Режиссером римейка стал автор Лопухов Сарик Андреасян. Место Алисы Фрейндлих в роли главной героини, Мымры Людмилы Прокофьевны Калугиной, заняла Светлана Ходченкова (Благословите женщину, Любовь в большом городе 1-2) - только вместо статистического учреждения ей придется руководить рейтинговым агентством. Соблазнять ее предстоит Владимиру Зеленскому (Любовь в большом городе, Сваты). "Одинокую женщину за 30" Олю Рыжову сыграет Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу Моя прекрасная няня, а ее пассию, грамотного управленца Юрия Самохвалова, сыграет Марат Башаров (Турецкий гамбит, 1612). В эпизодах появятся также Иван Охлобыстин, Алика Смехова, Тигран Кеосаян, Тимур Родригес, Виктор Васильев и Дмитрий Хрусталев. Сейчас Служебный роман. Наше время находится на завершающей стадии производства: заканчивается монтаж, идет работа над саундтреком. Первый трейлер должен появиться в эту субботу, 25 сентября. Как сообщалось ранее, в прокат римейк Служебного романа выйдет 17 февраля 2011 года. По словам продюсеров, фильм снимается, чтобы сюжет Служебного романа стал понятен молодежи. Напомним, что в новогоднюю ночь 2008 года вышел сиквел рязановской Иронии судьбы, сделанный Тимуром Бекмамбетовым, а в 2009 году Георгий Юнгвальд-Хилькевич выпустил продолжение своей мушкетерской эпопеи под названием Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини.