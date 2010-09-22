Пятьдесят художников нарисовали Билла Мюррея

Пятьдесят американских художников нарисовали портреты киноактера Билла Мюррея для выставки в Лос-Анджелесе. Мероприятие в галерее R&R приурочено к юбилею звезды «Охотников за привидениями» и «Дня сурка»: 21 сентября Мюррею исполнилось 60 лет. Выставка продлится до 30 сентября. Часть портретов актера можно посмотреть здесь. Мюррей начинал карьеру с телешоу Saturday Night Life. Несмотря на ярко выраженный комический дар актер оказался востребован многими «серьезными» режиссерами - Джимом Джармушем, Уэсом Андерсоном, Софией Копполой. В ближайших планах Мюррея - съемки в третьей части «Охотников за привидениями».