Томенко не рискнул ехать в Раду на велосипеде

Зампредседателя ВР Николай Томенко и народный депутат Евгений Суслов сегодня в рамках Всемирного дня без автомобиля добрались до парламента на метро. Как сообщили в пресс-службе Томенко, об этом он сказал в интервью Первому национальному каналу. Отвечая на вопрос, почему он не приехал на велосипеде, Томенко сказал, что приехал на метро, «поскольку от Оболони к Верховной Раде достаточно большое расстояние и реальных условий для передвижения на велосипеде нет». В то же время, говоря о проблеме с велосипедными дорожками, местами для парковки велотранспорта и т. п., Н. Томенко сказал, что необходимо всячески поддерживать такого рода инициативы, чтобы общественные организации активно влияли на местное самоуправление и автодор, в частности, и в том контексте, чтобы обязательным условием реконструкции и строительства новых транспортных артерий было наличие велосипедных дорожек.