Памела Андерсон жалеет о своем голом прошлом

Знаменитую спасательницу Памелу Андерсон мучают угрызения совести, что когда-то она снималась обнаженной, а теперь на эти фото смотрят ее сыновья. Стареющая секс-бомба Памела Андерсон ужасается от мыслей, что ее сыновья растут под влиянием знаменитых маминых сисек. "Мои дети стали объектом шуток из-за того, что когда-то я позировала обнаженной, - призналась Памела Андерсон во время двухдневной вечеринки Playboy в Будапеште. - Когда ты снимаешься обнаженной, ты не воспринимаешь всерьез то, что когда-то у тебя будут дети, которые увидят это". Но Памеле не стоит расстраиваться. Во-первых, без груди она не стала бы богатой и знаменитой, а во-вторых, не смогла бы привлечь столько внимания к вопросам по защите животных. Напомним, в начале сентября Памела побывала в Киеве в качестве гостьи на конкурсе "Мисс Украина". Кстати, Андерсон захотела создать совместный бизнес вместе с Петром Листерманом.