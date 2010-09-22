Деми Мур подала в суд на таблоид

Актриса Деми Мур приедет в Австралию на судебное разбирательство с таблоидом. Деми судится из-за того, что издание не согласовало с ней публикацию ее фотографий. Голливудская актриса Деми Мур приедет на следующей неделе в Австралию, чтобы лично принять участие в судебном разбирательстве против таблоида. Актриса обвиняет издателей журнала в несогласованной публикации фотографий, сделанных в феврале 2008 года на ее вечеринке в Лос-Анджелесе, посвященной завершению церемонии вручения премии "Оскар". На черно-белых снимках, в частности, присутствовали дочь Мур Румер Уиллис (Rumer Willis), актеры Орландо Блум и Кэмерон Диаз, рэпер P Diddy. Фотографии были опубликованы в марте 2008 года. В том же году Мур обратилась в суд. Сумма иска не разглашается. Мур должна прибыть в Мельбурн к следующему понедельнику.