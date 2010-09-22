Губернатор объяснил, зачем ему крутые номера на новенькой "Тойоте"

Председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук объяснил, зачем ему "козырные" номера на его новой Тойоте. "Это сознательно, это продумано, это для того чтобы люди знали. В семь утра поехал губернатор... это он поехал на работу или грибы собирать служебным автомобилем?" - объясняет Рыжук. На новые номера из бюджета не потратили ни одной лишней копейки, - цена, как на стандартные номера, уверяет он, пишет Журнал Житомира. "Они стоят как соответствующая регистрация, как обычный номер. Это не те номера где написано "Петя", "Вася", "Коля", - говорит губернатор. Напомним, у губернатора области на новой машине появился номер 0001, у его первого зама Николая Олещенко, соответственно – 0002, у Иосифа Запаловского, руководителя аппарата – 0003, у зама по экономике Игоря Орлова- 0004, у гуманитарного зама Виктора Балюрко – 0005, у Владимира Дебоя – 0007. "Шестерки в порядковом ряду номеров не оказалось, очевидно, эта цифра вызывает плохие ассоциации и его просто пропустили. Говорят, не без скандала", - пишет издание.