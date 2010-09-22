Бросивший ботинок в турецкого премьера получил три года тюрьмы

Суд города Севилья (Испания) приговорил 27-летнего курда, бросившего ботинок в премьер-министра Турции Тайипа Эрдогана во время его официального визита в этот город, к трем годам тюремного заключения Эрдоган находился 22 февраля в Севилье, где ему должны были вручить премию фонда NODO за поддержку инициативы «Альянс цивилизаций», направленной на активизацию международных действий против экстремизма. Когда турецкий премьер садился в автомобиль, чтобы отправиться в аэропорт столицы Андалусии, неизвестный кинул в него ботинок с криком «Да здравствует Курдистан!». Ботинок пролетел мимо, а служба безопасности мгновенно нейтрализовала бросавшего, передает rapsi-pravo.ru. В своем вердикте суд отметил, что решил не удовлетворять прошение прокурора о выдворении подсудимого из страны «в виду возможного политического преследования в его стране». Отметим, забрасывание обувью считается во многих мусульманских странах знаком неприязненного отношения к потенциальной жертве. Мировую известность этот жест получил 14 декабря 2008 года, когда иракский журналист Мунтазер аль-Зайди в знак протеста против вторжения США кинул оба своих ботинка в американского президента Джорджа Буша.