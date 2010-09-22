Олег Скрипка и Андрей Курков презентовали Кодекс киевлянина

В Киеве украинские звезды, среди которых музыкант Олег Скрипка и писатель Андрей Курков, презентовали Кодекс киевлянина. Кроме Скрипки и Куркова в презентации приняли участие Виктор Павлик, Фома, Росава, Неділя, а также автор кодекса, советник мэра Киева Игорь Добруцкий. Все они пообещали выучить 46 правил Кодекса и их придерживаться. "Я буду на дорогах останавливать людей и поправлять их, если увижу, что они не придерживаются правил", - пообещал солист группы ВВ Олег Скрипка. Напомним, что Кодекс киевлянина был разработан столичной мэрией в июле 2010 года. В Киев вошли более 40 заповедей, например, киевлянин не мусорит, не паркуется на газоне, занимается безопасным сексом, не учит другого жить и не навязывает свои правила, не загорает на общественных пляжах нагишом и другое. За невыполнение правил штрафовать не будут - они носят рекомендательный характер.