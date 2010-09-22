Николай Валуев готовится к ... операции

Экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA россиянина Николая Валуева в начале октября ждёт сложная операция на плече и кисти, сообщает в среду газета "Советский спорт". По заявлению боксера, он долго консультировался с врачами, после чего решил сделать операцию, которая ориентировочно пройдёт в начале октября в одной из немецких клиник. Сроки восстановления боксера станут известны после операции. Скорее всего, Валуев не сможет тренироваться как минимум в течение полугода. Ранее главный тренер Валуева Андрей Зимин заявлял, что травма не станет причиной для завершения карьеры российского тяжеловеса. Свой последний бой российский боксёр провел в октябре прошлого года, когда уступил принадлежавший ему чемпионский титул британцу Дэвиду Хэю. В настоящий момент 37-летний Валуев занимает второе место в рейтинг-листе WBA и пятое - в рейтинге WBC.