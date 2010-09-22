Печерский суд продлил арест Пукача

Экс-начальнику уголовной разведки МВД придется посидеть до середины декабря. Срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего начальника уголовной разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача продлен до 14 декабря. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры. При этом он не смог уточнить дату – когда именно суд решил изменить срок задержания, передают «Українськi новини». - На данный момент представители потерпевших по делу Пукача продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, - добавил представитель Генпрокуратуры. Напомним, ранее Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок ареста Пукача до 14 декабря.