Больной раком Майкл Дуглас пришел на премьеру своего фильма

Голливудский актер Майкл Дуглас вместе с женой пришел на премьеру фильма «Уолл Стрит: деньги не спят». Дуглас, который продолжает бороться с раком, нашел в себе силы прийти на премьеру фильма. Несмотря на тяжелые процедуры, 65-летний актер выглядит бодрым, хотя и несколько бледным и осунувшимся. На показ фильма, который прошел в Нью-Йорке, Дуглас прибыл с коллегами по кино Кэри Маллиган и режиссером Оливером Стоуном. Сопровождала актера жена Кэтрин Зета-Джонс. Ранее сообщалось, что коллеги и семья актера в восторге от его устойчивости. Так, Шайа ЛаБаф назвал его «волком» и сообщил, что «Майкл очень стойко переносит свои проблемы и не требует к себе сочувствия». Сам актер полон оптимизма. «Я уже прошел половину лечения и все идет хорошо. Я очень позитивно настроен, а моя семья предоставляет необходимую поддержку. Не то чтобы сейчас все «ха-ха-ха», но я в хорошем настроении, - заявил Дуглас - Я оптимист, а мои врачи прогнозируют полное выздоровление».