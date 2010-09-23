Зам киевского мэра Голубченко лежит в больнице

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анатолий Голубченко, курирующий транспортную отрасль, попал в больницу, сообщает «Комсомольская правда в Украине». По данным издания, плохо Голубченко стало, когда он дожидался встречи с первым замом мэра Киева Александром Поповым. Говорить они якобы должны были о махинациях, связанных с транспортом, но встреча не состоялась. «Анатолий Константинович действительно в больнице, но это связано с обычной болезнью. В понедельник он будет на работе. А разговоры о его увольнении или заведении на него уголовных дел – клевета», - пояснил изданию источник в мэрии. То же подтвердил и Александр Попов, сказав, что больничный заммэра связан с профилактикой болезни, но какой - не назвал. Напомним, в производстве правоохранительных органов находятся 22 уголовных дела по фактам злоупотреблений киевских чиновников. 22 лицам выдвинуто обвинение, из них 8 арестованы, 14 находятся на подписке о невыезде.