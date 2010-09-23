Ющенко доводил охрану до беспамятства, пока бегал за жареными пирожкам

Во время командировок Виктор Ющенко "останавливал автомобиль, выходил и шел "к женщинам", покупал пирожки", рассказала пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова. Пресс-секретарь бывшего президента Виктора Ющенко Ирина Ванникова рассказала, как экс-глава государства ездил в командировки по Украине. "Виктор Андреевич всегда довольствовался минимумом, возложенным ему, как главе государства. Когда он ехал в частную поездку, с ним было 2-3 охранника, не более. Большая охрана его всегда тяготила. Виктор Андреевич говорил: "Ребята, ну не надо закрывать меня от людей. Я хочу общаться с людьми без препятствий". А ребята говорили: "Господин президент, охранять Вас - это наша обязанность", - рассказала Ванникова в интервью газете "Сегодня". "Когда президент (Ющенко) ехал в командировку по регионам, он всегда знал, что около Пирятина в Полтавской области продаются вкусные пирожки с мясом, с капустой, с горохом. Обычные жареные пирожки. Виктор Андреевич останавливал автомобиль, выходил и шел "к женщинам", покупал пирожки, которые лежали в обычных выварках", - призналась Ванникова. "В данный момент вся охрана "теряла сознание". Представляете, президент поел "несанкционированных" пирожков. По правилам, чтобы президент мог по дороге перекусить, в багажнике везется минимум еды: вода, печенье, конфеты, кофе, сахар, сухофрукты. Питание президента на том месте, куда он приехал, обеспечивает Госуправделами. Так вот, выходит Виктор Андреевич из машины, в одной рубашке и галстуке. Говорит: "Добрый день всем!". Все женщины в истерике, все бегут к нему, все предлагают бесплатно: кто карасей жареных, кто вареники, кто семян, а президент только пирожки жареные покупал". По словам Ванниковой, в это время продавщицы хватались за голову: "Ой, мать родная! Это же - Ющенко! Наш президент! Мы вас так любим!" "Мгновенно, в три секунды появлялся некий Вася с фотоаппаратом. Начиналось фотографирование. Все наши говорили: "Боже, мы опаздываем!"... В общем, начиналась массовая истерика. В это время останавливались машины, пару маршруток и автобус, проезжавших мимо по трассе. Сразу начинались сборы, живой митинг, вопрос: "А вот компенсацию на первого ребенка в нашем селе не выплатили", "А у меня дом сгорел". Президент давал распоряжения все жалобы фиксировать, разобраться в проблеме. Что характерно, Виктор Андреевич всегда контролировал выполнение своего распоряжения. С народом Виктор Ющенко общался максимум 10-15 минут, и народ не отпускал. У нас же люди какие: "Господин президент, вы нам комнату дали, забор поставили, а теперь покрасьте этот забор и газ еще проведите, и еще и ребенка поколышите". Очень во многом - это украинская натура".