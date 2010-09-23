Ющенко летал к Саакашвили на самолете, на котором разбился Качиньский

Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова вспомнила жуткую историю из жизни президента, когда он летал к Саакашвили во время войны. Пресс-секретарь бывшего президента Ирина Ванникова рассказала, как Ющенко летал в Грузию, когда там началась война в 2008 году. "Виктор Андреевич рассказывал: утром раздается звонок от Михаила Саакашвили. Обычно Президент Грузии многословен, а тут он сказал только два слова: "Виктор, прошу, прилетай". Виктор Ющенко набрал Леха Качиньского и сказал: "Лех, в Грузии война. Надо им помочь. Надо их поддержать". Качиньский ответил: "Нет вопросов. Я сейчас наберу наших коллег в Прибалтике - литовского президента, президента Латвии и премьер-министра Эстонии. Я их заберу на свой самолет, потом залечу в Симферополь, заберу тебя, Виктор". Кстати, самолет, которым мы летели, потом разбился в Смоленске", - сообщила Ванникова. "Это был рискованный полет. Когда поднялись в воздух, мы поняли, что Москва не дает воздушного коридора, чтобы сесть в Тбилиси. Мы вынуждены были лететь через Турцию, что задержало наш полет на 2 часа. К тому же топлива едва-едва хватило. Я тогда, помню, помолилась Богу. Это была очень неприятная история, когда мы до конца не понимали: долетим или нет. Слава Богу, дал посадку Азербайджан. И то, не Баку, а маленький городок Гянджи. И вот мы сели, 150 человек из 5 разных стран Европы". "Ехали через три блокпоста, в машинах, в темноте. Когда мы переходили через азербайджанско-грузинскую границу, чтобы потом пересесть на новые машины, президентов прикрывал спецназ бронированными щитами". "Все это было стремно и очень страшно. Казалось, что из-за угла по тебе начнут стрелять. Мне было страшно, ведь у меня дома оставалось двое маленьких девочек. Одной 3 года, другой - 5. Я с ужасом думала, с кем же они останутся. Не дай Бог это кому-то пережить. Когда вернулись домой, стресс прошел, я от напряжения расплакалась, обняла своих детей и рыдала. А они ничего не поймут, спрашивают: "Мама, ну, чего ты плачешь? ". У малышей все прекрасно – отдых продолжается". Напомним, в августе 2008 года Грузия и Россия воевали за Южную Осетию. Часть Грузии была оккупирована российскими войсками.