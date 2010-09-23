У дома Мадонны арестовали фаната с ледорубом

Возле дома Мадонны в Нью-Йорке задержали поклонника, который наносил на тротуар возле здания надписи с предложением встретиться с ним. У 59-летнего мужчины изъяли 19-сантиметровый ледоруб. Арестованный оказался бывшим пожарным из Нью-Йорка. Роберту Линхарту предъявлены обвинения в вандализме и незаконном хранении оружия, а также в оказании сопротивления при аресте. Его отпустили под залог в 20 тысяч долларов. Адвокат Линхарта заявил журналистам, что у его подзащитного не было никаких дурных намерений, и его поведение было продиктовано исключительно любовью к творчеству певицы. Линхарт написал на тротуаре «Вселенная свела нас в 1992 году, а потом мы вновь увиделись в этом году в Праге. Приходи на встречу со мной». После ареста он заявил, что намерен вернуться к дому Мадонны и добиться свидания с певицей.