Роналду ответил Саре Карбонеро жестом

Cамый дорогой игрок мира Роналду ответил на критику невесты кипера мадридцев Касильеса , показав ей неприличный жест. "Реал" победил дома в чемпионате Испании "Эспаньол" — 3:0. При этом самый дорогой игрок мира Роналду ответил на критику невесты кипера мадридцев Касильеса, журналистки Сара Карбонеро, заявившей: "Криштиану очень эгоистичен на поле. Его уже таким покупали в "МЮ" за 96 млн евро. Что бы он ни сделал, все сходит ему с рук". После этих слов КР-7 не только забил с пенальти, но и отдал голевой пас на Игуаина. Кстати, тренер "Реала" Муриньо назвал победу трудной из-за "картофельного поля". Уже вчера газон "Сантьяго Бернабеу" начали перестилать.