Билл Гейтс опять признан самым богатым американцем

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс удержал титул самого богатого американца по версии журнала Forbes. По сравнению с предыдущим годом его состояние увеличилось на 4 миллиарда долларов и составило 54 миллиарда. Эта сумма приближается к докризисному (2007) уровню состояния Гейтса - 59 миллиардов долларов. Как раньше писал VIP.glavred, председатель совета директоров компании Microsoft заявил, что не видит смысла оставлять свое состояние в наследство собственным детям. По словам миллиардера, этот шаг не принесет никакой пользы ни для них, ни для общества. В 2008 году Гейтс оставил ежедневную работу в Microsoft для того, чтобы заняться благотворительной деятельностью. Вместе со своей женой он организовал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, деятельность которого направлена на борьбу с болезнями и голодом в странах третьего мира. У миллиардера трое детей – 14-летняя Дженнифер, 11-летний Рори и 8-летняя Фиби. Бизнесмен утверждает, что отдаст своим детям часть денег, но эта сумма не будет значительной частью его состояния. Гейтс считает, что его дети должны работать, но при этом чувствовать родительскую заботу. Как и в прошлом году, второе место в данном рейтинге Forbes досталось инвестору Уоррену Баффету, капитал которого увеличился на 5 миллиардов долларов и достиг 44 миллиардов. Сохранить свое состояние на прежнем уровне и занять третье место в рейтинге удалось Лоренсу Элисону. Его активы составили 27 миллиардов долларов. В первой десятке ежегодного рейтинга четырехсот самых богатых жителей США числятся также представители семейств Уолтон и Коч, а замыкает ее мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Всего, по подсчетам Forbes, за минувший год состояние богатейших жителей США выросло на 1 миллиард долларов.