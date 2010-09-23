Янукович в ООН пообещал всех накормить

Президент поселился на Манхэттене и рассказал о «целях тысячелетия» В среду Виктор Янукович дебютировал на 65-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Хотя в статусе президента он в США уже во второй раз. Напомним, в апреле Янукович побывал в Вашингтоне на саммите по проблемам международной безопасности и встретился с Бараком Обамой. ВИЗИТ. Янукович прибыл в Нью-Йорк во вторник в 20.30 по местному времени. С ним в США прилетели министр иностранных дел Константин Грищенко, глава АП Сергей Левочкин и его замы Ирина Акимова и Анна Герман. По одной информации, наша делегация поселилась в резиденции Walsdorf на Парк Авеню. По другим сведениям, наша делегация в последний момент предпочла другой отель — самую высокую гостиницу в городе — 52-этажный Four Seasons на Манхэттене. Самый простой номер в нем стоит от $1000 за ночь. Президентский 139-метровый — с мраморными каминами и даже роялем, а ручки на кранах — из горного хрусталя. ООН. Но входе в штаб—квартиру ООН гостей встречают флаги и пистолет, дуло которого завязано в узел — символ мира. Тем не менее, каждый год на сессии случаются конфликты. Причем дважды их «жертвой» становился экс-президент Украины Виктор Ющенко. В 2008 году израильская делегация покинула зал в знак протеста против выступления главы Ирана Махмуда Ахмадинеджада, и Ющенко выступал в полупустом зале. А в 2009—м ливийскому лидеру Муаммару Каддафи запретили поставить на Манхэттене свою палатку: в отместку он говорил почти два часа, вместо разрешенных 30 минут, из-за чего у Виктора Андреевича сбился график — он не успел на прием к Обаме. Януковичу повезло: он выступал одним из первых. Его речь, в отличие от выступления пламенного Каддафи, была лаконична — всего 7 минут. Она сводилась к тому, что «цели тысячелетия» (тема сессии ООН) полностью совпадают с целями украинских властей. Он рассказал, что из-за повышения соцстандартов (напомним, весной у нас были повышены минимальные зарплаты и пенсии) в Украине стало меньше бедных, что у нас снизилась детская смертность и что вскоре Украина поможет накормить голодающих в мире. Как говорят в делегации, одна из целей визита президента в ООН — завязать контакты с мировыми лидерами, в частности, найти поддержку для проведения в Украине международной конференции к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС и привлечь иностранные компании к подготовке к Евро-2012.