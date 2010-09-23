Путин поужинал с князем Монако в ресторане в Москве

Премьер-министр РФ Владимир Путин в среду вечером встретился в Москве с князем Монако Альбером Вторым, который прибыл в Россию по случаю проведения Арктической конференции. Путин и князь Альбер Второй побеседовали за ужином в ресторане "Экспедиция". Им предложили блюда традиционной сибирской кухни, рыбу, грибы. Путин уже бывал в ресторане "Экспедиция". В 2008 году после голосования на президентских выборах он обедал там с Дмитрием Медведевым, тогдашним премьером Виктором Зубковым и спикерами Госдумы и Совета Федерации Борисом Грызловым и Сергеем Мироновым. С князем Монако это тоже далеко не первая встреча. В 2007 году Путин и князь Альбер вместе побывали в Санкт-Петербурге, республике Тыва и совершили 48-километровый сплав по Енисею. Международный арктический форум "Арктика - территория диалог", организованный Русским географическим обществом, проходит в Москве 22-23 сентября. Информационный спонсор и оператор - Российское агентство международной информации РИА Новости. Основные темы форума - современные проблемы Арктики в разрезе национальных интересов и международного диалога, сохранение окружающей среды, освоение арктических природных ресурсов.