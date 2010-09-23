Деми Мур и Эштон Катчер отпразднуют 5 лет совсестной жизни

Даже если у пары идеальные отношения, как у Деми Мур и Эштона Катчера (которых мы в октябре сможем увидеть в Москве благодаря НБФ "Балы-Ассамблеи"), журналисты найдут к чему придраться. Пока пара собирается отпраздновать свой пятилетний юбилей, таблоид Sun отметил дату по-своему и запустил сплетню о том, что у 32-летнего Катчера был адюльтер. Журнал People, в свою очередь, решил провести свое расследование, и в новом номере издания, который появится на прилавках в пятницу, будет большое обсуждение возможных (или выдуманных?) проблем супругов. Ну как не подзаработать на юбилее такой популярной пары? В частности, там есть мнение коллеги Деми и Эштона, который считает, что нечто подобное было неизбежно: "Так или иначе, их разница в возрасте должна была дать о себе знать. Он женился молодым, и как бы глупо это ни звучало, еще не нагулялся. Тем не менее, они казались очень преданными друг другу". Однако другой источник заметил, что Катчер и Мур привело в гнев появление слухов об измене. И они просили своих близких ничего не комментировать, придерживаться своеобразной "политики молчания". То, что измена может быть лишь "уткой", подтверждают и слова человека, наблюдавшего за визитом Эштона к Деми на съемки в Массачусетс (он прилетал к ней 18 сентября). Он рассказал, что во время визита и муж, и жена выглядели очень счастливыми: "Она расчувствовалась, увидев Эштона. А потом из ее трейлера доносился их смех". Тем более, что сама Деми вчера написала в Twitter: Тусуюсь в трейлере на съемках моего фильма со своим мужем.