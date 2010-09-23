Министр Яцуба купил автомобиль Mazda за 344 тыс гривен

В Киеве открылся новый дилерский центр Mazda. Во время открытия состоялась презентация обновленного кроссовера Mazda CX-7. "В Mazda CX-7 2,3-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил. Автомобиль способен предупреждать водителя о наличии препятствия в "слепой зоне", кресло водителя запрограммировано на запамятовування трех вариантов настроек. Цена авто с максимальной комплектацией - 344,9 тыс. грн ", - рассказала генеральный директор компании "Автоинтернешнл" Елена Дунина. Презентация нового автомобиля прошла скромно, без концертов и фейерверков. Сразу после нее за руль обновленной Mazda CX-7 сел министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба. Место рядом заняла его жена. Она была одета в платье темно-синего цвета. Такой же цвет имеет и новая машина. На заднем сидении расположился сын Яцубы, одетый в костюм такого же цвета, как и у отца. Ведущий презентации шоу-мен Юрий Горбунов объявил, что министр и является первым покупателем Mazda CX-7 в новом автосалоне. По данным информагенств, у Владимира Яцубы уже есть автомобиль Toyota. Члены его семьи являются собственниками автомобилей Toyota и Mercedes.