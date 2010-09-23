Кэмерон Диас закадрила любовника Мадонны

Кэмерон Диас и бейсболист Алекс Родригес, которые тайно встречаются с февраля, впервые попались на глаза папарацци вдвоём: парочку увидели в спортзале, где они мило ворковали вместе. Ранее звезды упорно твердили, что между ними нет ничего, кроме дружбы. При этом они избегали появляться на людях вместе, а во время своих якобы приятельских встреч соблюдали беспрецедентные меры осторожности. Влюбленные даже на все мероприятия приезжали на разных машинах, а когда Кэмерон покидала квартиру Родригеса, то всегда была окружена охраной. Правда, даже не видя, что их снимают, на людях пара не позволяет себе ничего лишнего. Так, на фото, сделанных в спортзале отеля во Флориде, Кэмерон и Алекс вместе тренируются на кардио- и велотренажерах. Звезды остановились в гостинице вместе перед очередной игрой Родригеса и проводили большую часть времени в отеле. Интересно, что, несмотря на роман с Диас, буквально вчера Алекса видели выходящим из спортзала с другой, неизвестной женщиной. Правда, потом к ним присоединилась актриса София Вергара, с которой спортсмен встречался в 2008-м. Скорее всего, это была дружеская встреча, отмечает Daily Mail. Кстати, ранее на счету у спортсмена было два других громких романа: с актрисой Кейт Хадсон и с певицей Мадоннной.