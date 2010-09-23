Самолет Николая Азарова сломался перед вылетом в Одессу

Премьер-министр Украины Николай Азаров опоздал с визитом в Одессу из-за поломки самолета. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации. Из-за опоздания Николая Азарова было отменено запланированное совещание по вопросам развития морской и портовой отрасли Украины, которое должно было пройти в Одесском порту. В то же время на Таможенной площади премьер-министра ожидало около 100 человек. Участники митинга выступили за упрощение досмотра таможенных грузов в порту. Они держали плакаты с лозунгами: «Власть, уважай профессию водителя!», «Долой беспредел в порту!», «Где обещанный порядок?!» В настоящее время премьер-министра ждут в Одесском театре оперы и балета. На время визита Николая Азарова Госавтоинспекция Одессы ограничит движение легковых автомобилей на ул. Ришельевской и Ланжероновской. Общественный транспорт будет ходить беспрепятственно.