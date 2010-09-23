«Порш» доверенного лица Гриценко насмерть сбил человека

Владельцем Porsche Cayenne, который сбил насмерть 17-летнего парня в Глевахе под Киевом, как нам сообщили источники в МВД, оказался бизнесмен Ярослав Копилаш. Сам он, как и его автомобиль, сейчас объявлены во всеукраинский розыск, и если его вину докажут, Копилашу светит до 7 лет тюрьмы. Как выяснила «Сегодня», Копилаш руководит фирмой по продаже и строительству офисных зданий и складских помещений (там нам ответили, что он не появлялся в офисе и не звонил им с пятницы), а также является директором ресторана «Сан Тори» на Сагайдачного. «Он на больничном с 11 сентября. И с тех пор не появлялся. Но его вина в ДТП пока не доказана (в МВД нам также сказали, что пока точно не известно — был ли за рулем сам Копилаш — Авт.), поэтому этот вопрос пока лучше не обсуждать», — ответила нам главный бухгалтер ресторана Виктория Владимировна. Также Копилаш, согласно данным на официальном сайте ЦИК, являлся доверенным лицом кандидата на пост президента Анатолия Гриценко (экс-министра обороны) по 220 избирательному округу (Святошинский район) на последних президентских выборах. «Человек с такой фамилией действительно был доверенным лицом на выборах. Но он не член нашей партии, и я лично с ним не знаком. Если выяснится, что он действительно совершил преступление, то он должен отвечать перед законом, как все», — ответил нам Анатолий Гриценко. НЕ ТА ОСТАНОВКА. Тем временем, погибшего Николая Ковальчука похоронили во вторник. У него остались 38-летняя мать, которая три недели назад родила еще одного сына, отец и 18-летний брат. К последнему погибший паренек и приехал в Киев. Сам брат погибшего — Ярослав — рассказал нам, что Николай, когда ехал к нему на автобусе с киевского вокзала, вышел не на той остановке: «Я ждал его на одной остановке, но он, видимо, перепутал, и вышел на другой. И поэтому оказался на том переходе… Переходил дорогу, чтобы сесть на автобус в обратном направлении и поехать снова в Киев — ночевать к знакомым. Я приехал на место только через два часа, но мне рассказали, что ему буквально метра не хватило до конца перехода. Как водитель не заметил его — не понимаю. Переход освещенный, по бокам еще заправки светятся. Говорят, водитель сперва отъехал, потом сдал назад. Вышел из машины, подошел, потрогал (пауза) ногой… Снова сел в машину и уехал в сторону Киева».