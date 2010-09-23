Жан-Люк Годар защищает интернет-пирата

Французский фотограф Джемс Климан, осужденный за нелегальное скачивание тысяч песен из интернета, неожиданно обрел влиятельного заступника. Им оказался всемирно известный режиссер Жан-Люк Годар Когда пять лет назад Климана присудили к штрафу в 20 тысяч евро, он не смирился с приговором и объявил себя незаконно пострадавшим сторонником либерализации интернета. В июне 2010 года высшая судебная инстанция Франции оставила приговор в силе, и пират решил обратиться с жалобой на французское правосудие в Европейский суд по правам человека. Такое обращение стоит 5 тысяч евро, для сбора которых Климан создал специальный фонд, пишет openspace.ru со ссылкой на The New York Times. По словам Климана, в сентябре в его фонд поступила тысяча евро от имени Жан-Люка Годара. Также Климан заявил, что получил от режиссера письмо, к которому прилагался рисунок парусного корабля с надписью «Сюркуф. Жан-Люк Годар». В окружении Годара подтвердили, что он действительно перевел деньги на счет фонда в качестве «символического жеста» в поддержку позиции пирата. Режиссер действительно не раз высказывался против копирайта. Например, в недавнем интервью журналу Les Inrockuptibles он сказал: «Не существует такой вещи, как интеллектуальная собственность. У автора нет прав. У меня нет прав. У меня есть только обязанности». Джемс Климан был осужден по старому французскому закону о защите авторских прав. В мае прошлого года консерваторам при прямой поддержке президента Николя Саркози удалось провести через нижнюю палату Национальной ассамблеи новый закон, по которому интернет-провайдеры будут обязаны отключать от сети пользователей, несколько раз попавшихся на нелегальном скачивании. Кроме того, согласно одобренной сенатом поправке к новому закону, преступнику может грозить штраф до 300 тысяч евро и до двух лет тюрьмы.