Донька Мадонни відкрила магазин одягу

Для дочки Мадонни Лурдес Леон настав справжній зоряний час: нарешті відбулося відкриття її бутику в нью-йоркському універмазі Macy's. В Інтернеті вже були деякі промо-постери колекції з Тейлор Момсен, тепер же є реальна можливість придбати речі дочки Медж. Зрозуміло, сама Лурдес була присутня на відкритті магазину. Її, традиційно, супроводжувала знаменита мама (вона викроїла час на презентацію, хоча зараз в розпалі зйомки її дебютного фільму). Крім того, разом з Лурдес і Медж була Тейлор Момсен - "обличчя" лінії "Material Girl." Запитання на вітрині бутіка говорить: "Who' s That Girl?". Скоро у Лурдес з'являться перші покупці, і ми, нарешті, дізнаємося відповідь на це запитання.