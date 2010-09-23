Сергей Зверев публично заявил о своей ориентации

В последнее время СМИ упорно приписывали Сергею Звереву романтические отношения с украинской певицей Ириной Билык. Утверждали даже, что певица готова сорваться с Киева и переехать жить в Москву, тем более, что Зверев уже познакомил ее со своей семьей: мамой и сыном. Однако пока все строят предположения, состоится свадьба или нет, поющий стилист отрывается на вечеринках под песню Ромы Жукова «Я люблю вас мальчики». Сергей Зверев перепел одну из самых загадочных песен «Я люблю вас мальчики, я люблю вас девочки», с которой вот уже много лет выступает звезда 90-х Рома Жуков. «У Сережи давно было огромное желание перепеть именно эту мою песню, - рассказывает «Экспресс-газете» Рома Жуков. - Но те варианты аранжировок, которые ему делали разные люди, его постоянно не устраивали. А недавно он позвонил мне и сказал, что лучше самого автора эту песню никто не сделает, я с радостью согласился. Сергей здорово спел, за что ему отдельное спасибо. Ко всему прочему мы сделали дуэтный вариант этой песни, где первый куплет поет Сергей, а второй я». С недавних пор многие в тусовке начали подшучивать над Зверевым: «Сережка-то, наверно, хочет отобрать у Филиппа Киркорова корону «короля ремейков»?! Одни перепевки у него в репертуаре!». Сам же стилист к шуткам в свой адрес относится с юмором и самоиронией.