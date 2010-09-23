Супруга британского премьера будет консультировать модную индустрию

Супруга британского премьер-министра Саманта Кэмерон получила должность консультанта в Британском совете моды (British Fashion Council, BFC) и будет тесно сотрудничать с Лондонской неделей моды по продвижению молодых британcких дизайнеров, говорится в сообщении BFC. Саманта Кэмерон, одна из самых модных женщин Великобритании, - постоянный посетитель недели моды в Лондоне, однако в связи с рождением дочери в конце августа она почти не появлялась на показе London Fashion Week 2010, который завершается в среду. В начале 2010 года миссис Кэмерон оставила работу креативного директора в модном брэнде Smythson, однако с 2011 года планирует работать два раза в неделю в качестве консультанта в одной из фирм на улице Бонд-стрит - лондонском квартале дорогих бутиков. "Лондонская неделя моды чрезвычайно важна для всей фэшн-индустрии Великобритании, и я надеюсь в следующем сезоне опять начать плотно с ней работать. У нас так много молодых талантов, которые нуждаются в поддержке и заботе с тем, чтобы у нас появлялись новые брэнды, новые успешные компании в области моды", - цитирует BFC слова Кэмерон. В преддверии нынешней недели моды BFC опубликовал доклад, согласно которому фэшн-индустрия приносит ежегодно экономике страны до 21 миллиарда фунтов стерлингов. Это больше, чем доход от туризма, а обусловлены такие результаты растущей популярностью модных брендов, участием модных дизайнеров в создании коллекций для магазинов и спросом на дизайнерские аксессуары. Доклад добавил работникам индустрии оптимизма на фоне грядущего сокращения бюджетных расходов, о котором объявило британское правительство (Британский совет моды частично финансируется из бюджета), а председатель совета моды Гарольд Тиллман призвал правительство не отказывать отрасли в поддержке. По сообщениям британских СМИ, новый пост миссис Кэмерон будет неоплачиваемым. Источники на Даунинг-стрит добавляют, что ее работа будет носить неформальный и скорее благотворительный характер.