Мэр Одессы получил нагоняй от Азарова

Премьер Николай Азаров раскритиковал мэра Одессы Эдуарда Гурвица за плохое состояние города. "Такое ощущение, что я на 50 лет назад вернулся... такое состояние Одессы сейчас", - сказал он в ходе встречи с трудовым коллективом Одесского оперного театра, на котором также присутствовал Гурвиц. Городской глава попытался возразить премьеру, но Азаров потребовал от него молчания. "Помолчи и успокойся", - сказал премьер. В первую очередь, глава правительства потребовал привести в порядок центральные улицы Одессы. "Обидно за Одессу. Не важно, кого выберут мэром. Мы любого заставим работать", - заявил Азаров.